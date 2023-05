Sicilia, spari durante la festa del Patrono: 32enne gambizzato

Durante la festa del Patrono, un uomo di 32 anni è stato ferito alla gamba da un colpo di pistola sparato durante lo spettacolo dei fuochi piromusicali.

Durante la festa di Sant’Alfio, patrono di Lentini, nel Siracusano un uomo di 32 anni è stato ferito alla gamba da un colpo di pistola sparato poco prima delle 4:00 di stamani.

Il fatto, secondo quanto riportato da una prima ricostruzione, è avvenuto in via Regina Margherita, nei pressi di piazza Oberdan, a seguito di una lite avvenuta per futili motivi durante lo spettacolo dei fuochi piromusicali.

I fedeli non si sono accorti degli spari, ma l’uomo è stato effettivamente colpito e ferito ed è stato dunque trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini. La polizia sta ancora indagando.