Sicilia, incidente in statale: morta una donna

Incidente lungo la statale 115: ha causato la morte di una donna e tre feriti.

Ieri sera, alle porte di Sciacca (Agrigento) è avvenuto uno scontro frontale lungo la statale 115, in località Bordea. Il sinistro ha causato la morte di una donna di Salaparuta (provincia di Trapani) e tre feriti. Due le auto coinvolte: una Jeep Renegade e un’Opel Corsa.

Le cause che hanno provocato l’impatto sono ancora ignote, ma secondo i primi accertamenti emerge che la vittima si trovava nel sedile posteriore dell’Opel, mentre le due persone che viaggiavano davanti sono rimaste ferite. Per loro è stato dunque necessario il trasferimento all’ospedale di Sciacca. Anche il conducente della Jeep Renegade è rimasto ferito e per questo è stato portato al Giovanni Paolo II.

Il traffico lungo la strada statale 115 è rimasto bloccato al fine di consentire i rilievi e la rimozione delle auto coinvolte nel sinistro.