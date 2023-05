Stasera in TV: “Champions League – Milan vs Inter” e “Pirati dei Caraibi II”

Ecco i consigli della redazione di Live UnIct su cosa guardare stasera sul piccolo schermo. Ricco palinsesto, tra sport e film famosi.

Stasera in TV: nel palinsesto che offre il piccolo schermo per la serata di oggi, mercoledì 10 maggio, tanti appuntamenti da non perdere, dallo sport a film interessanti. Ecco i consigli della redazione di Live Unict.

Champions League – Milan vs Inter [TV 8, ore 21:00]: L’attesa è finita, è arrivato il momento dell’euroderby. Il Milan di mister Pioli affronta l’Inter di Simone Inzaghi, per la semifinale di andata della Champions League. Preoccupazione in casa Milan per le condizioni del portoghese Leao mentre l’Inter sta affrontando un ottimo momento in campionato, con un Lukaku ritrovato.

Pirati dei Caraibi II – La maledizione del forziere fantasma [Italia 1, ore 21:20]: Johnny Depp nuovamente nei panni di Jack Sparrow. In questo secondo episodio, il pirata dovrà affrontare un’avventura con Will Turner ed Elizabeth Swan, pronti a celebrare il loro matrimonio. Ma Elizabeth viene rapita da Lord Beckett, il quale intima al mancato sposo di rubare a Jack Sparrow la leggendaria bussola magica.

American Gangster [Mediaset 20, ore 21:04]: Thriller del 2007 con un cast di eccezione che comprende Denzel Washington e Russell Crowe. La storia è ambientata nell’America degli anni ’70 e narra di Frank Lucas alias Superfly, il re del mercato dell’eroina. Superfly nascondeva la droga nelle bare dei militari americani morti in Vietnam. Tocca al detective dell’FBI Richie Roberts dare la caccia a Frank Lucas.