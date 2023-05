UNICT – l’Ateneo Catanese tra i più belli d’Europa: la classifica completa

L'agenzia britannica “The Knowledge Academy” ha stilato una classifica di alcuni edifici universitari basata sul criterio della sezione aurea, detto anche costante di Fidia o "proporzione divina". L' Università di Catania, grazie al "Palazzo Centrale", occupa il secondo posto di questa graduatoria. Ecco la classifica completa e in cosa consiste questo parametro.

L’Università di Catania è sul podio degli Atenei più belli d’Europa, stando almeno alla classifica stilata dall’agenzia britannica “The Knowledge Academy”. L’ Ateneo, si piazza, infatti al secondo posto. La classifica prende in considerazione il parametro della sezione aurea, chiamato anche costante di Fidia, ovvero il numero irrazionale 1,6180339887. Ma in cosa consiste questo criterio? La costante di Fidia, soprannominata anche misura della bellezza, è un rapporto tra due grandezze disuguali a e b dove la maggiore a è medio proporzionale tra la minore b e la somma delle due a+b. Nella sua forma semplificata, la sezione aurea è quella che in fotografia viene chiamata regola dei terzi.

Il Palazzo Centrale dell’Ateneo Catanese pare rispetti quasi alla perfezione questa costante, facendo così guadagnare all’Università di Catania il secondo posto in questa classifica.

Palazzo Centrale: caratteristiche e alcuni cenni storici

Con la sua larghezza di 52 metri e la sua altezza di 30 metri, il Palazzo Centrale dell’Università di Catania si adatta in maniera quasi perfetta con una percentuale di somiglianza dell’89,5% a questa cosiddetta “proporzione divina”. Il merito è da attribuire a Francesco e Antonino Battaglia e Giovanni Battista Vaccarini, gli architetti che, dopo il devastante terremoto del 1693 che ha raso al suolo Catania, hanno ricostruito, nel corso del ‘700, il maestoso edificio barocco, i cui lavori iniziarono nel 1696.

Un altro terremoto, nel 1818, rese necessario un ulteriore restauro da parte di Antonino Battaglia.

Gli altri Atenei in classifica

Secondo la classifica di “The Knowledge Acadamy”, l’Università di Catania è in ottima compagnia. Diverse sono le bellezze europee che caratterizzano questa graduatoria, tutte appartenenti a prestigiosi Atenei europei. Ecco, di seguito, la classifica completa:

• Università di Bucarest, Biblioteca Centrale Universitaria: a piazzarsi davanti Unict, occupando il primo posto, c’è l’Ateneo della capitale Romena Bucarest, grazie all’imponente edificio che ospita la Biblioteca Centrale Universitaria. Considerando il criterio della costante di Fidia, questo Palazzo rasenta, di fatto, la perfezione, con una percentuale di somiglianza pari al 94,07%;

• Università di Catania, Palazzo Centrale: come già detto, l’Ateneo Catanese si trova sul secondo gradino del podio e la percentuale di somiglianza di questo capolavoro barocco è dell’89,5%;

• Università di Oxford, Radcliffe Camera: la prestigiosissima Università Britannica di Oxford chiude il podio con la Radcliffe Camera, che ospita la Radcliffe Science Library. Di stile neoclassico, realizzata nel corso del ‘700, questa struttura dalla forma cilindrica e dalla maestosa cupola ha una percentuale di somiglianza con la “proporzione divina” dell’88,79%, con una larghezza di 32 metri e un’altezza di 46 metri;

• Università “Sorbona” di Parigi, Palazzo della Sorbona: sede centrale dell’importante Ateneo Parigino, la Sorbona ha raggiunto l’82,56%. Si tratta di una vera e propria icona della capitale francese, la cui Università ha ospitato importanti personalità che hanno vinto il premio Nobel come Madame Marie Curie;

• Università di Aarhus, Palazzo Principale: chiude la top 5 la Danimarca con l’Ateneo di Aarhus. L’edificio si presenta con uno stile più moderno, con un desgin che, tuttavia, raggiunge l’82,17% di somiglianza secondo il parametro della sezione aurea;

• Università di Heidelberg, Biblioteca Universitaria: spazio anche per la Germania, al sesto posto. L’Ateneo tedesco di Heidelberg può, infatti, vantare un antico (del 1386) ed eccezionale edificio che ospita la biblioteca, dallo stile romantico e gotico. Lo score raggiunto è del 78,51%.

• Università Jagellonica, Collegium Novum: la più antica Università della Polonia, a Cracovia, è al settimo posto. La struttura in questione è il Collegium Novum, residenza universitaria. Si tratta di un edificio del ‘300, ricostruito nel XIX secolo. La sua “proporzione divina” è pari al 77,32%.

• Università di Sant’Andrea, Cappella di San Salvatore: ottava posizione di questa classifica che vede il ritorno della Gran Bretagna. Stavolta è l’Università scozzese di Sant’Andrea, a Edimburgo, nonché la più antica della Scozia. Con la sua Cappella di San Salvatore, alta 44 metri e larga 53, raggiunge una percentuale del 74,74% secondo la costante di Fidia;

• Università di Glasgow, Gilbert Scott Building: ancora la Scozia protagonista con l’Ateneo di Glasgow. Il Gilbert Scott Building, ovvero il palazzo principale dell’Università, ha tutte le carte in regola per far parte di questa classifica. Si tratta dell’edificio più largo di questa graduatoria, con 164 metri, mentre l’altezza è di 81 metri. Score del 74,49% per l’Università di Glasgow;

• Università di Lovanio, Castello di Arenberg: chiude questa classifica il Belgio, con il Castello di Arenberg dell’Università di Lovanio. Si tratta di un Castello Medievale, soggetto, poi, a numerose modifiche nel corso degli anni. È un chiaro esempio di architettura Fiamminga. Lo score è del 68,73%.