UNICT – EUNICE cerca collaboratori per gruppo studentesco: aperte le candidature

L’alleanza universitaria europea EUNICE vuole creare un gruppo di lavoro con studenti iscritti presso l’Università di Catania. Ecco in cosa consisterebbe la collaborzione.

L’alleanza universitaria europea EUNICE (European University for Costumised Education) è intenzionata a costituire un gruppo di lavoro composto da studenti iscritti a qualsiasi livello di studio presso l’Università di Catania. La collaborazione consisterebbe nel partecipare ad attività di comunicazione, disseminazione e rappresentanza, a livello locale e a livello europeo.

Le attività da svolgere

Il gruppo studentesco, quindi, supporterà le attività dello EUNICE Student Advisory Board (ESAB), svolgendo le seguenti attività:

Informare e sensibilizzare gli studenti dell’Università di Catania sul progetto EUNICE, le sue attività e le opportunità offerte;

Sostenere il team di coordinamento EUNICE dell’Università di Catania nella progettazione e nello sviluppo di attività accademiche e culturali innovative, in collaborazione con le associazioni studentesche, i servizi universitari, i partner associati, ecc., al fine di promuovere EUNICE e i valori europei;

dell’Università di Catania nella progettazione e nello sviluppo di attività accademiche e culturali innovative, in collaborazione con le associazioni studentesche, i servizi universitari, i partner associati, ecc., al fine di promuovere EUNICE e i valori europei; Partecipare alla progettazione e all’ organizzazione di eventi (summer school, riunioni di progetto, eventi culturali, ecc.);

(summer school, riunioni di progetto, eventi culturali, ecc.); Partecipare a riunioni periodiche virtuali e/o in presenza con l’ESAB e il team di coordinamento e partenariato di Unict.

Eunice: un contesto internazionale

Le attività saranno organizzate dagli studenti su base volontaria, concepite come extra didattiche: non si prevede, però, retribuzione.

I potenziali partecipanti al progetto avranno l’opportunità di trovarsi in un contesto internazionale, di confrontarsi così con studenti di altre università partner e di partecipare attivamente alla creazione di una Università Europea che andrà a costituire il modello di istruzione superiore del futuro.

Inoltre, i candidati avranno la possibilità di presentare la richiesta per l’ottenimento di crediti formativi per lo svolgimento di Altre Attività Formative (AAF), seguendo le modalità come da regolamento didattico.

Come inviare la candidatura

Il gruppo di lavoro studentesco EUNICE sarà costituito da 18 studenti dell’Università di Catania, selezionati per garantire le pari opportunità, la rappresentatività per le aree di studi (medica, tecnico-scientifica, scientifica, economica-politico-sociale e giuridica, umanistica), per le strutture didattiche speciali e per i livelli di studio (triennale, magistrale, dottorato, master 1° o 2° livello).

Gli studenti interessati possono inviare la propria candidatura mediante il form online presente sul sito Unict.

I candidati saranno ricontattati dallo staff EUNICE via email per l’eventuale accettazione della loro candidatura entro il 31 maggio 2023. Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo eunice@unict.it, inserendo come oggetto “EUNICE gruppo studentesco”.