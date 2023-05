Elezioni comunali, come fare lo scrutatore: dove presentare domanda

In occasione delle elezioni comunali, è possibile inviare la domanda per poter essere scrutatore di seggio elettorale: di seguito i dettagli su come fare.

In occasione delle elezioni comunali 2023, è possibile iscriversi nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. Si può fare richiesta mediante domanda da inoltrare a partire da giorno 4 maggio 2023, fino a martedì 9, alla Commissione elettorale comunale.

Il modello dell’istanza è scaricabile dal sito online del Comune di Catania.

Le modalità di presentazione

Per la presentazione della domanda sono state previste diverse modalità:

Sulla piattaforma “ Catania Semplice “;

“; Attraverso Posta elettronica certificata comune.catania@pec.it, allegando il modello d’istanza e la fotocopia di un valido documento d’identità;

comune.catania@pec.it, allegando il modello d’istanza e la fotocopia di un valido documento d’identità; Presso l’Ufficio Elettorale del Centro Direzionale S. Leone “via Alessandro La Marmora, 23”.

Ufficio Elettorale del Centro Direzionale S. Leone: giorni ed orari

L’Ufficio Elettorale del Centro Direzionale S. Leone “via Alessandro La Marmora, 23” si occupa del ricevimento al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

Giovedì 4 maggio , dalle ore 08:30 alle ore 12;30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30;

, dalle ore 08:30 alle ore 12;30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30; Venerdì 5 maggio , dalle ore 8:30 alle ore 12:30;

, dalle ore 8:30 alle ore 12:30; Sabato 6 maggio , dalle ore 8:30 alle ore 12:30;

, dalle ore 8:30 alle ore 12:30; Domenica 7 maggio , dalle ore 8:30 alle ore 12:30;

, dalle ore 8:30 alle ore 12:30; Lunedì 8 maggio , dalle ore 8:30 alle ore 12:30;

, dalle ore 8:30 alle ore 12:30; Martedì 9 maggio, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

Gli scrutatori designati verranno scelti tramite sorteggio pubblico nei giorni successivi.