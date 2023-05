Incidente stradale nel Catanese, scontro tra furgone e 2 auto: un morto e un ferito

Incidente stradale nel Catanese, coinvolti un furgone e due auto. Bilancio di un morto e un ferito.

Incidente sulla strada statale 284 “Occidentale Etnea”, provvisoriamente chiusa a Paternò in entrambe le direzioni, a causa di uno scontro tra un furgone e 2 auto. Il sinistro è costato la vita ad una persona mentre il conducente di una delle 2 auto, una Peugeot nera, è rimasto ferito. Non si conoscono ancora le sue generalità.

Sul posto il personale dell’Anas per la gestione della viabilità provvisoriamente deviata a Paternò per i veicoli diretti ad Adrano e allo svincolo di Scalilli per i veicoli diretti a Catania. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.