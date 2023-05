Elezioni Comunali 2023: dove e quando si voterà nel Catanese

Elezioni Comunali 2023: le amministrative si avvicinano e mancano poche ore per la presentazione delle liste degli aspiranti sindaco che si sono candidati per i comuni e le province dell'Isola. Ecco dove si voterà e quali sono le procedure previste.

Si chiuderà questa mattina alle ore 12 il termine ultimo per poter presentare le liste dei candidati sindaco in vista delle imminenti votazioni. Quasi due milioni di siciliani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative che si terranno nelle giornate di domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Precisamente, si voterà in 129 Comuni siciliani: in 114 dei quali le votazioni procederanno col sistema maggioritario, in quanto Comuni al di sotto dei 15 mila abitanti; mentre nei restanti 15 si voterà col sistema proporzionale.

In merito alle commissioni, sono cinque i Comuni attualmente gestiti da Commissari straordinari di nomina regionale. Quello ennese di Barrafranca, invece, è amministrato da una Commissione prefettizia, perché sciolto per mafia.

Catania e provincia: dove si voterà

Andando più nel dettaglio, nel Catanese i Comuni etnei in cui si voterà saranno 19 (capoluogo etneo incluso).

Tra questi, sono 7 i Comuni che superano i 15 mila abitanti:

Catania;

Aci Sant’Antonio;

Acireale;

Belpasso;

Biancavilla;

Gravina di Catania;

Mascalucia.

Per quanto riguarda i Comuni che comprendono meno di 15 mila abitanti e che procederanno col sistema maggioritario, questi sono: