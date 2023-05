Catania, multe e sequestri di tavoli e sedie: sanzionati diversi “paninari”

Controlli a raffica per i "paninari" catanesi non in regola: multe e sequestri di tavoli e sedie. Cosa è successo.

Caratteristici di Catania e del suo hinterland, sicuramente i famosi camion dei panini o comunemente detti “paninari”. Alcuni di questi non sempre sono in regola con le normative circa l’occupazione del suolo pubblico e per questo i Carabinieri della Compagnia di Fontanarossa, grazie alla collaborazione della Polizia locale, ha dato il via a un serie di controlli serrati volti a contrastare l’occupazione abusiva.

A seguito di questa operazione, sono emersi quattro “paninari” che erano soliti occupare in maniera permanente diversi stalli per la sosta. Scattate dunque sanzioni salate per “trasformazione dell’attività da itinerante a fissa”, dal momento che questi commercianti si erano stanziati stabilmente presso una piazza, pur essendo autorizzati a sostare in quella area nelle fasce orarie comprese tra le ore 19 e le ore 2 di notte.

Il complessivo delle sanzioni è pari a 1500 euro e a queste si sono aggiunti altri controlli e sequestri. Ai titolari dei camioncini non in regola è stato formalmente intimato di allontanarsi dalle piazzole di sosta negli orari non previsti e si è proceduto al sequestro di tutti i tavoli e sedie abusivamente collocati sul suolo pubblico. Un altro di questi commercianti è stato sanzionato, in quanto sprovvisto di assicurazione e revisione periodica del veicolo.

Segnalati inoltre alla prefettura due catanesi che sono stati trovati in possesso di 3 grammi di marijuana ciascuno, nascosti nelle tasche dei pantaloni.