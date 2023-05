Evade dai domiciliari per rapinare un bar: arrestato un 41 enne nel Catanese

Militello: evade dai domiciliari per andare a rapinare un bar. 41 enne viene arrestato a seguito di diverse accuse a suo carico. Ecco cosa è successo

Arrestato un 41 enne pregiudicato di Militello, già a gli arresti domiciliari, per essere evaso per andare a rapinare un bar. L’uomo tra le varie accuse, dovrà rispondere alle accuse di: evasione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.

Il 41 enne, una volta rintracciato in via Sortino, essendo evaso dai domiciliari, alla vista dei militari ha cercato di dileguarsi. I carabinieri lo hanno rincorso e gli hanno intimato più volte di gettare a terra l’arma, fin quando il pregiudicato non ha dato ascolto all’ordine. Successivamente alla perquisizione, è stato trovato in possesso di un passamontagna e di un bastone metallico, oltre che della pistola, risultata poi essere un’arma a salve privata del tappo rosso.

In tutta la vicenda, è stata coinvolta anche una 44enne, dipendente del bar rapinato. La donna tentando di fermare il rapinatore è stata colpita al volto con il calcio della pistola, provocandole lesioni, che refertate dai medici hanno predisposto per la donna 20 giorni di prognosi. Successivamente l’uomo è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto al “drug- test“, in fine l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendone la permanenza presso il carcere di Caltagirone.