Catania e provincia, cosa fare il 1° maggio 2023: feste in spiaggia e gite fuori porta

Cosa fare 1° maggio 2023 a Catania e provincia? Di seguito alcuni consigli da parte della redazione di LiveUnict.

Il primo giorno del mese di maggio, dunque la Festa del Lavoro, è alle porte. Essendo per molti un giorno di vacanza, durante questa festività si decide spesso di fare una gita fuori porta, fare shopping nei pochi punti vendita aperti, oppure semplicemente riposarsi. Cosa fare se ci si trova a Catania e provincia? Ecco alcune idee fornite dalla redazione di LiveUnict.

Gli eventi in spiaggia

One Day Music 2023

Come di consueto, anche l’1 maggio 2023 si terrà, a partire dalle ore 10:00 di mattina alla Playa Catania, l’evento musicale dal titolo “One Day Music“, che prevede diversi invitati.

Per avere più informazioni sul programma, si invitano gli interessati a visitare il sito ufficiale www.onedaymusic.it o a porre le eventuali domande rivolgendosi alla seguente email: info@onedaymusic.it.

One May Fest

Sempre dalle ore 10:00 del mattino, al Blu Playa Catania si terrà il One May Fest. Si tratta di una festa gratuita in spiaggia dove sarà possibile ballare, fare il bagno, prendere il sole, ascoltaremusica, dormire o giocare. Tuttavia, non si potranno portare né bevande, né cibo, per dare un contributo all’evento.

Dove fare shopping

Essendo il 1° maggio la Festa del Lavoro, si tende, di solito, a mandenere i punti vendita chiusi, per permettere a tutti di prendersi un giorno di vacanza per riposarsi. Tuttavia, alcuni centri commerciali saranno aperti, come, per esempio, il Sicilia Outlet Village.

Per fare shopping, dunque, ci si dovrà recare fuori dalla città di Catania.

Gite fuori porta

Prestando attenzione alle previsioni meteo per il 1° maggio, una gita fuori porta potrebbe essere una buona idea per svagarsi. In provincia di Catania, si potrebbe andare a fare una passeggiata ad Aci Trezza, Acireale, Caltagirone, Bronte, Riposto, Nicolosi o Trecastagni.

Un’idea carina potrebbe anche essere quella di fare un picnic in mezzo al verde, magari sull’Etna.