Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: ieri oltre 20 approdi

Continuano gli sbarchi a Lampedusa: nelle ultime 24 ore gli approdi hanno superato la ventina, e solo nella notte sono arrivate oltre 100 persone.

Proseguono gli sbarchi a Lampedusa: nella notte, le vedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza hanno soccorso 102 migranti su tre diverse imbarcazioni. Un barchino trasportava 28 persone mentre gli altri due ne avevano a bordo 37 ciascuno. Tra i migranti arrivati a Lampedusa nella notte, presenti anche due minorenni e dieci donne.

Le persone che sono sbarcate hanno raccontato di essersi imbarcati in Tunisia, a Sfax e sono tutte originarie di Guinea, Burkina Faso, Camerun, Mali, Sudan, Tunisia, Marocco e Siria. Inoltre, nel corso della giornata di ieri oltre 20 barchini sono arrivati a Lampedusa, trasportando oltre 1000 persone.

Sempre sul fronte dei migranti, la ONG Resqship ha salvato 41 persone con il suo veliero Nadir. “La situazione nel Mediterraneo è drammatica. In poche ore il nostro equipaggio è stato informato di numerose emergenze in mare” ha dichiarato la ONG. I migranti soccorsi da Resqship si trovavano su un’imbarcazione instabile nell’area maltese con a bordo una donna in stato di gravidanza e un bimbo di 4 anni. Per lo sbarco, le autorità italiane hanno indicato il porto di Lampedusa.