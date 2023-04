Incidente in Sicilia, padre e figlia feriti: traffico in tilt

Nuovo incidente in Sicilia: un uomo ha perso il controllo della propria moto per cause da accertare ed è finito sull'asfalto con la figlia 16enne.

Un nuovo incidente stradale si è verificato sulle strade siciliane: questa volta ad essere coinvolti sarebbero stati un uomo e sua figlia. I due erano a bordo di una moto quando, per ragioni ancora da accertare, hanno perso il controllo del mezzo lungo l‘autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo.

In particolare, il sinistro sarebbe venuta all’altezza di Capaci e si sta cercando di comprendere l’eventuale coinvolgimento di un secondo mezzo nell’incidente. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno soccorso il 42enne e la figlia 16enne, entrambi feriti. Inoltre, presente in loco anche la Polizia Stradale per definire le dinamiche dell’incidente e gestire il traffico che, nel frattempo, è andato in tilt, con importanti rallentamenti alla circolazione autostradale in entrambe le direzioni.