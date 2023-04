Sicilia, operaio precipita mentre tinteggia: richiesto intervento elisoccorso

Nuovo incidente sul lavoro in Sicilia: un operaio è precipitato mentre stava dipingendo il soffitto di un edificio. Richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

Un nuovo incidente sul lavoro si è verificato in Sicilia nel corso del pomeriggio di ieri. Un operaio di una ditta al lavoro in un’azienda agricola è precipitato mentre si stava occupando di tinteggiare il soffitto di un capannone. L’incidente è avvenuto in un’azienda agricola che si trova lungo la strada provinciale 25, tra Ragusa e Marina di Ragusa.

I sanitari del 118 sono subito intervenuti per soccorrere l’uomo e sul posto sono intervenuto anche i carabinieri. Tuttavia, date le sue condizioni, è stato necessario bloccare la strada per permettere l’intervento e l’atterraggio dell’elisoccorso. Per l’operaio è stato disposto il trasferimento al Trauma Center del Cannizzaro di Catania.