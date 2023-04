Andava in giro con un motorino rubato: denunciato 35enne nel Catanese

Denunciato nel Catanese un 35enne per ricettazione e furto di motorino, a seguito dei controlli intensificati da parte dei carabinieri.

In seno all’operazione straordinaria di controlli e sicurezza ordinata dal comando provinciale dei carabinieri di Catania in occasione delle festività del 25 aprile e dell’1 maggio, sono state dislocate diverse pattuglie delle forze dell’ordine in punti nevralgici dei paesi etnei, specialmente a Zafferana Etnea e Mascali. Sono stati sottoposti a verifica 63 individui e 31 autovetture, riscontrando in 9 di esse la mancanza della copertura assicurativa. 2 mezzi sono stati sottoposti a fermo amministrativo in quanto sprovvisti di revisione e di assicurazione.

Inoltre, in concerto con il piano per ridurre il furto di veicoli e la ricettazione di componenti meccaniche, un mercato nero fiorente nella provincia etnea, i carabinieri hanno denunciato un 35enne di Zafferana Etnea, già noto alle forze dell’ordine, in quanto, a seguito di una perquisizione nella sua abitazione, è stato trovato in possesso di un motorino rubato ad Acireale il 17 aprile. Analogamente, è stato denunciato un 45enne, anch’egli già noto alla giustizia, residente a Santa Venerina (CT) a seguito di una perquisizione che ha rivelato il possesso illecito di armi da fuoco o di munizioni poiché sono state trovate 26 cartucce calibro 12mm. Il soggetto è stato anche denunciato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti vista la presenza nella sua abitazione di 13 grammi di marijuana definita “per uso personale”.