Spacciava eroina nel Catanese: arrestato uomo di 43 anni

Arrestato un uomo di 43 anni con l'accusa di spaccio e detenzione di sostante stupefacenti.

Ieri sera, nel corso di un operazione antidroga, i poliziotti hanno notato ad Adrano, in via Frassino, due persone sospette che si scambiavano qualcosa, per poi fuggire alla vista della volante. A seguito dei controlli, è stato arrestato un uomo di 43 anni per i reati di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Ad arrestarlo sono stati gli agenti del commissariato di Adrano.

Gli agenti hanno cominciato ad inseguire a piedi i due uomini. Hanno poi bloccato uno dei due, il quale ha provato a disfarsi di un blocco in cellophane, lanciandolo per strada. L’involucro conteneva eroina e l’uomo ha dichiarato di averla acquistata per uso personale. L’uomo è stato denunciato.

Dopo diverse ricerche, si è riusciti a risalire all’abitazione dello spacciatore. Durante la perquisizione del domicilio sono stati ritrovati un bilancino di precisione, altra eroina, banconote e ritagli di cellophane usati per confezionare le dosi da spacciare.

È scattato quindi l’arresto per l’uomo che aveva già precedenti penali e che adesso si ritrova agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo.