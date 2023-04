Catania, incendio alle Acciaierie di Sicilia: richiesto intervento Vigili del Fuoco

Un vasto incendio è scoppiato ieri sera alle Acciaierie di Sicilia, nella zona industriale di Catania: richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Nel corso della serata di ieri è scoppiato un incendio alle Acciaierie di Sicilia, sullo Stradale Passo Cavaliere, 1 in Zona Industriale a Catania. L’incendio, sviluppatosi intorno alle ore 21:30, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Catania per essere estinto.

Secondo quanto rilevato, l’incidente sarebbe stato innescato da una combustione all’interno di un silos contenente carbon coke, anche se le cause sono ancora da accertare. A dare l’allarme è stato lo stesso personale dell’azienda e non sono state registrate persone ferite o intossicate. Nell’intervento, sono state necessarie due squadre dei Vigili del Fuoco, e un’autoscala del comando provinciale di Catania, che hanno lavorato per far raffreddare la massa incandescente e per svuotare il silos e spegnere il carbone.