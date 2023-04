Truffe di magia in Sicilia: sequestrati 900mila euro

Truffe da parte di una sedicente maga che operava dal nord al sud Italia, arrivando anche in Sicilia: sequestrati 900mila euro.

Operava come sedicente maga su tutto il territorio nazionale, tramite apparizioni in programmi Tv e profili social. La Guardia di Finanza di Varese ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio su richiesta della Procura, a seguito delle indagini per truffe e reati tributari.

La maga, operante anche in territorio siciliano, avrebbe indotto un impiegato a consegnarle, a più riprese, 31mila euro in contanti per risolvergli gravi problematiche familiari. L’uomo, si è messo in contatto con la maga tramite un programma televisivo, e veniva convinto di trovarsi di fronte a problematiche con conseguenze mortali. Quanto richiesto dalla maga ha dell’incredibile: l’impiegato, infatti, è stato convinto a dissotterare delle ossa in 7 cimiteri diversi per scongiurare il pericolo di morte. L’uomo ha, poi, sporto la denuncia dalla quale sono partite le indagini.

I Finanzieri della Compagnia di Gallarate hanno ricostruito i fatti mediante i movimenti effettuati da 5o truffati e il riscontro dei movimenti dei conti correnti intestati all’indagata e anche ai propri familiari compiacenti, bonifici per oltre 2 milioni di euro a fronte di omesse o sottodimensionate dichiarazioni dei redditi, per un’ Irpef evasa pari a circa 900mila euro e un’ Iva pari a circa 500mila euro. I bonifici venivano effettuati su carte prepagate intestate alla maga ma anche ai suoi figli e nipoti, ai quali sono stati intestati immobili con il denaro proveniente dall’attività illecita.

I Finanzieri hanno individuato e sequestrato 8 immobili, 1 terreno, 20 rapporti di conto corrente e un’auto, a vario titolo intestati alla maga o solo formalmente ceduti, con atti di donazione, ai parenti.