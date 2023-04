Annullate le rotte da e per l’Aeroporto di Comiso: la decisione di Ryanair

La nota compagnia aerea ha comunicato la cancellazione di tutti i voli, una decisione che danneggerà la Sicilia. Ecco cosa è successo.

Quello che riguarda le reti di trasporto in Sicilia è uno dei temi più caldi che coinvolgono la nostra Isola. La nota compagnia aerea Ryanair ha da poco comunicato di aver cancellato tutte le rotte previste da e per l’Aeroporto ragusano di Comiso, a seguito della scelta compiuta proprio dalla società che si occupa della gestione dello scalo.

Secondo la “Sac”, infatti, Ryanair non rispetterebbe gli accordi stabiliti. In merito, si è pronunciato il Parlamentare regionale, Nello Dipasquale, esprimendo tutto il suo dissenso: “La notizia è grave, ciò dimostra che senza una strategia regionale complessiva sul futuro degli aeroporti, sia maggiori che minori, gli scali siciliani possono essere vittime dei capricci della compagnia irlandese da un momento all’altro. Ho già scritto al presidente della Regione, Renato Schifani, e all’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, chiedendo loro di metter su urgentemente un tavolo di confronto per impedire che i voli per lo scalo ibleo siano fermati. Leggendo la nota di Ryanair — continua Dipasquale — si ha l’impressione che la decisione sia una ritorsione bella e buona nei confronti di Sac, ma a farne le spese sono solo i cittadini siciliani, quelli del Sud-Est in particolare. Chiedo al governo regionale — conclude — il massimo impegno e azioni decise per fare sì che non si verifichino situazioni analoghe”.