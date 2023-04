Elezioni Catania 2023: quando presentare le candidature

Ecco quando presentare le candidature per le elezioni amministrative 2023: l'avviso rilasciato dal Comune di Catania.

Il Comune di Catania ha rilasciato le informazioni utili per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative 2023. Secondo quanto riportato nell’avviso del Comune, la presentazione di tutte le liste dei candidati per le amministrative 2023 avverrà a partire dalle ore 8:00 di venerdì 28/04/2023. La scadenza per presentare le candidature alle elezioni amministrative 2023 è prevista per le ore 12:00 del 03/05/2023.

Per tali motivi la Segreteria Generale del Comune nella sede Municipale di piazza Duomo osserverà il seguente orario: