Ricambi auto rubati a Catania: denunciato commerciante del mercato nero

I furti di ricambi d'auto nel catanese continuano ad imperversare: denunciato un commerciante del quartiere Zia Lisa.

Nei soli primi quattro mesi del 2023, si attestano a sei le denunce e altrettanti gli arresti per furto di ricambi di automobili.

L’ultimo episodio si è verificato proprio questa mattina, quando il nucleo radiomobile del reparto operativo di Catania ha sequestrato pezzi di ricambio di modelli Jeep e Ford per un valore di più di 3.000 euro, trovati in un negozio del quartiere Zia Lisa, a sud-ovest della città. Il proprietario, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per ricettazione, non essendo riuscito a determinare la provenienza né il possesso legittimi dei pezzi.

I Carabinieri continueranno nelle loro attività per contrastare tale fenomeno ma chiedono un sostegno da parte della popolazione, pregando di “evitare una condotta irresponsabile rivolgendosi al mercato nero delle parti d’auto” che, com’è prevedibile, alimenta soltanto il fenomeno dei furti “creando un circolo vizioso”.