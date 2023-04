Catania, ritorna il Lungomare Fest: date e orari della chiusura al traffico

A Catania riparte l'iniziativa del "Lungomare Fest": il tratto stradale lungo la costa catanese sarà pedonalizzato e aperto solo ai passanti che potranno passeggiare liberamente.

Con l’arrivo del bel tempo aumenta la voglia di trascorrere del tempo all’aria aperta: ecco quindi che riparte l’iniziativa del “Lungomare Fest”, che prevede la chiusura al traffico del fronte mare, il quale sarà pedonalizzato. Infatti, il Comune di Catania ha programmato il ritorno del Lungomare Fest a partire da domenica 23 aprile, con la chiusura al traffico veicolare del Lungomare di Catania a partire dalle ore 10:00 e fino alle 19:00, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia.

Saranno circa 1,8 i chilometri che domenica potranno essere accessibili solamente ai pedoni, permettendo loro di passeggiare liberamente. Inoltre, in occasione della ripartenza dell’iniziativa, il Lungomare ospiterà anche la gara podistica dei dieci km, maschile e femminile, gran prix provinciale Telethon, oltre agli stand promozionali per la Corri Catania e un campetto di calcio gonfiabile per il divertimento dei bambini.

Tuttavia, è importante specificare che non si tratterà di un appuntamento isolato: infatti, i cittadini potranno godere del lungomare pedonalizzato per intrattenersi all’aria aperta a piedi, in bici o sui monopattini, anche per le domeniche del 7 e del 21 maggio e del 4 giugno.

Infine, per quanto riguarda le modifiche al traffico veicolare, i tratti viari interessati alla pedonalizzazione saranno i seguenti: