Catania, prevista interruzione del servizio idrico: le zone coinvolte

Prevista un'interruzione dei servizi idrici a Catania: ecco quando e dove.

Ancora disservizi idrici a Catania, stavolta a causa di “una manutenzione urgente e indifferibile“, come si legge in un avviso pubblicato nel sito della Sogea Srl. ad annunciarlo causa di una perdita nella condotta principale.

L’interruzione del servizio idrico avverrà dalle ore 08:00 alle 18:00 di mercoledì 19 aprile ed interesserà un’ampia porzione del centro cittadino. Le zone coinvolte saranno le seguenti: Zona Cibali, via Umberto, via Libertà, via Ventimiglia, via Calì, via Dusmet, via Filomena, via Musumeci, via Gemmellaro, via C.Forlanini.