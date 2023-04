Movida catanese, controlli nel weekend: 70 le violazioni del codice della strada

Massiccio dislocamento delle forze dell'ordine per contrastare la movida selvaggia nel Centro Storico.

A seguito del diffuso malcontento per la movida selvaggia che da tempo affligge Catania, l’ultimo fine settimana ha visto un massiccio dislocamento delle forze dell’ordine al fine di garantire l’ordine anche la sera e la notte.

L’operazione ha coinvolto reparti dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale che, coadiuvati dalla questura di Catania, si sono concentrati su due aree del Centro Storico: piazza Federico II di Svevia e le vie adiacenti, la prima; la zona compresa tra via Coppola, via Antonino di Sangiuliano, piazza Bellini e piazza Scammacca, la seconda.

Rilevate 70 violazioni del codice della strada ed effettuati 20 test alcolemici: il lavoro non è mancato per gli agenti. Sequestrati 11 mezzi per mancanza di copertura assicurativa, 7 sottoposti a fermo amministrativo perché condotti da guidatore privo di patente e 13 motociclisti fermati poiché sprovveduti di casco. Effettuati inoltre 11 verbali per parcheggio in divieto di sosta e intralcio alla circolazione stradale e, infine, denunciato un cittadino straniero alla guida di un’auto con 40 paia di scarpe contraffatte al suo interno. In totale, sono state controllate 106 persone e 66 mezzi.