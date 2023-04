Migranti, nuovi arrivi al porto di Catania: erano in 11 su un pattugliatore rumeno

Nuovi arrivi di migranti al porto di Catania: stavolta, le operazioni di salvataggio sono state rese più difficili dal meteo avverso.

Nel pomeriggio di ieri, 16 aprile, c’è stato un nuovo arrivo di migranti al porto di Catania. Il pattugliatore rumeno Mai1106, che appartiene al dispositivo Frontex, è arrivato infatti a destinazione intorno alle 18:00, con 111 migranti a bordo.

Sempre nella giornata di ieri, sono inoltre stati tratti in salvo centinaia di migranti in un motopeschereccio a circa 140 miglia a sud est della Sicilia, a Portopalo di Capopassero. Ancora, però, non si è a conoscenza del numero complessivo delle persone a bordo dell’imbarcazione.

A causa delle cattive condizioni meteo, le operazioni sono state rese più difficili del previsto: i migranti saranno trasferiti nelle prossime ore in Sicilia.