Sicilia, sbarcati 305 migranti: tra questi anche minori non accompagnati

Sicilia: nuovo sbarco di migranti avvenuto stamattina. Tra questi, anche minori non accompagnati.

Sbarchi in Sicilia che non si fermano ma stavolta i migranti non approdano a Lampedusa ma nel Ragusano, precisamente a Pozzallo. Questa mattina, la nave Diciotti è attraccata al porto di Pozzallo con a bordo 305 migranti di cui 296 uomini, una donna e 8 minori, 5 dei quali non accompagnati.

Molti migranti sono stati trovati in stato di ipotermia e un 30enne, fresco di operazione alla testa, effettuata 3 settimane fa, è stato controllato e medicato. A tutti sono state fornite coperte isotermiche e vestiti.

I migranti verranno ospitati all’hotspot di Pozzallo per poi essere trasferiti in altri luoghi.