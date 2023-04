Spettacolo, fondo regionale di 6,5 mln di euro per cinema e audiovisivo

L’assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo ha concesso contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e audiovisive in Sicilia per una cifra pari a 6,5 milioni di euro.

L’assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo ha approvato l’avviso pubblico 2023-2024 della Sicilia Film Commission per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e audiovisive in Sicilia. I contributi saranno di oltre 6,5 milioni di euro, e serviranno a sostenere nuovi progetti, anche in animazione, per film, documentari, serie Tv e cortometraggi per il cinema o la televisione.

Il mondo dello spettacolo ha attraversato un periodo di crisi e lo scopo è quello di rilanciare e qualificare le imprese locali, attrarre le produzioni nazionali e internazionali, favorire la crescita professionale degli operatori del settore e diffondere la conoscenza dell’Isola. Il mezzo cinematografico e audiovisivo può, infatti, dare un contributo importante per la valorizzazione del territorio, della storia, della cultura e dei tratti identitari della Sicilia, oltre ad impatto economico ed occupazionale sul territorio regionale.

L’iniziativa della Regione Siciliana verrà presentata mercoledì 19 aprile, alle 11, nella Sala Borsellino dell’assessorato regionale, a Palermo. La Sicilia sarà la prima regione d’Italia a sottoscrivere tale convenzione.