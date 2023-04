Ladri di appartamento nel Ragusano: arrestati 2 catanesi

Si sono recati nel Ragusano per rapinare un appartamento e sottrarre gioielli e denaro. Arrestati 2 catanesi.

Trasferta nel Ragusano, precisamente a Pozzallo, che è diventata una buona occasione per rapinare un appartamento. È ciò che è costato l’arresto a due catanesi , di 51 e 67 anni, entrambi pluripregiudicati, da parte dei carabinieri di Modica, coadiuvati dai militari di Catania e Gravina di Catania, alle prime ore dell’alba di oggi.

I due si sono recati in un appartamento del centro abitato, lo scorso 24 marzo, per sottrarre monili in oro, orologi e denaro contante per un valore complessivo di oltre 7mila euro. Tuttavia, i malviventi non hanno fatto i conti con i sistemi di sorveglianza di cui era dotato l’appartamento. Il proprietario di casa, avendo ricevuto sul telefono cellulare un alert del sistema di allarme antintrusione, si è immediatamente recato presso il proprio domicilio per verificare l’accaduto e ha potuto osservare dalle immagini una persona uscire dalla casa e chiudere la porta. L’uomo ha incrociato i due cercando di bloccarli e far restituire quanto rubato. I malviventi sono riusciti nell’intento di fuggire con il bottino aggredendo l’uomo che ha preso soltanto possesso dello zaino contenente gli strumenti necessari allo scasso della porta dell’appartamento.

Non è stato difficile per gli inquirenti scovare i due malviventi catanesi, grazie alle immagini dei diversi sistemi di sorveglianza della zona, alle dichiarazioni della vittima e ai testimoni. I due sono stati portati nella casa circondariale di Catania Piazza Lanza.