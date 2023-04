Ponte sullo Stretto, via libera dall’UE per il progetto: la nota del MIT

Ponte sullo Stretto: un altro step importante è stato raggiunto. L' UE ha dato il via libera al progetto.

Ponte sullo Stretto: un altro step importante è stato raggiunto per la realizzazione della tanto discussa opera per collegare Sicilia e Calabria. La palla è passata all’Unione Europea, con la Commissione Trasporti che ha dato il via libera al progetto. Lo ha reso noto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una nota: “Ottime notizie dall’Europa, dove la Commissione Trasporti sul regolamento Ten-T ha premiato l’impegno e la serietà dell’Italia – si legge – Via libera anche all’emendamento per includere il Ponte sullo Stretto: un segnale importante, una vittoria del nostro Paese che conferma la serietà della proposta del Vicepremier e Ministro Matteo Salvini“.

La conferma è arrivata anche da Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario della Lega Sicilia per Salvini Premier, che non ha parlato solo di Ponte sullo Stretto. “Ottenuto l’inserimento dell’anello ferroviario che collega Caltanissetta con i porti di Marsala, Agrigento, Licata, Gela e Pozzallo. Un risultato fondamentale, che rende giustizia ad un territorio che era stato escluso dalla proposta iniziale della Commissione europea — ha scritto Annalisa Tardino — e che invece vede adesso queste realtà materializzarsi nella mappa dei trasporti Ue”. E sul ponte aggiunge: “Approvata anche la nostra proposta di includere il Ponte sullo Stretto nell’attuale regolamento finanziario del CEF2, e quindi assicurare finanziamenti diretti Ue”.