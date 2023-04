Meteo Sicilia, in arrivo piogge e temporali: le previsioni del weekend

Meteo Sicilia, in arrivo piogge e temporali su gran parte delle città dell'Isola: le previsioni di questo weekend di metà aprile.

Meteo Sicilia: mese di aprile che continua ad essere altalenante non facendo decollare definitvamente la primavera. Sulla stessa linea del tempo delle festività Pasquali, anche questo weekend presenterà pioggia e temperature quasi invernali in gran parte dell’Isola, già a partire dalla serata di oggi. Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo per questo weekend di metà aprile.

Meteo Sicilia: le previsioni di venerdì 14 aprile

Il meteo di oggi non desta ancora particolari preoccupazioni a differenza delle previsioni nelle giornate di sabato e domenica. L’intera Isola si presenta con qualche nuvola e pioggia e schiarite nella provincia di Enna nel corso del pomeriggio. Zona dell’Ennese che registra anche le temperature più basse con la minima di 4 gradi e la massima di 13 gradi. Temperature più alte, vicine agli standard primaverili, si registrano nelle province di Siracusa e di Trapani, con la massima rispettivamente di 22 e di 20 gradi. Nel Trapanese venti forti, soprattutto nelle ore del tardo pomeriggio, così come in altri capoluoghi di provincia come Palermo, Caltanissetta ed Agrigento.

Meteo Sicilia: le previsioni di sabato 15 aprile

Sarà un sabato all’insegna della pioggia in tutta l’Isola, con Enna, Caltanissetta e Messina le città con più precipitazioni. Nel resto della Sicilia ci saranno per lo più nubi sparse ma con cielo coperto in diverse fasce orarie. Nessuna preoccupazione per quanto riguarda i venti, che si manterranno deboli e moderati. Sbalzo significativo di temperature nel Siracusano, con la massima di 20 gradi mentre la minima crollerà a 7. Enna resta sempre la città più fredda.

Meteo Sicilia: le previsioni di domenica 16 aprile

Sarà una giornata più allarmante, quella di domenica 16 che, anche in questo caso, mostrerà precipitazioni, anche di carattere temporalesco, in tutta l’Isola. In particolare, le zone con temporali più consistenti saranno quelle dell’Agrigentino, in tarda mattinata, e del Trapanese per buona parte della mattina. Con piogge altrettanto consistenti ma non di carattere temporalesco, Palermo, Messina e Caltanissetta. Situazione ben diversa e senza allarmismi nel Siracusano, con nubi sparse e piogge isolate, soprattutto nelle ore mattutine. Temperature massime che si manterranno tra 15 e 16 gradi con Siracusa unica eccezione a quota 20.

Le previsioni per Catania

A Catania la situazione è in linea con il resto dell’Isola. Nella giornata di oggi, venerdì 14 aprile, il capoluogo etneo presenta qualche nube sparsa in serata, con venti moderati. Nelle ore notturne, temperatura minima che scenderà fino ad 11 gradi.

Nella giornata di sabato 15 anche il capoluogo etneo dovrà affrontare alcune precipitazioni, specie intorno alle 11 del mattino. Nelle altre ore il cielo si manterrà coperto o poco nuvoloso, mentre la temperatura massima toccherà i 19 gradi.

Piogge più consistenti che arriveranno nella giornata di domenica, con le ore mattutine quelle più interessate. Stuazione che migliorerà leggermente con pioggia e schiarite durante il pomeriggio per poi avere cielo sereno nel corso della serata. Temperatura massima che si manterrà sui 19 gradi.