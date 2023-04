Meteo Sicilia, alte temperature in arrivo: le previsioni

Meteo Sicilia: sole e temperature fino a 27°C nelle giornate di mercoledì e giovedì. Di seguito le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: finalmente ecco arrivata la primavera, dopo una Pasqua fredda e piovosa, adesso avremo delle temperature che arriveranno fino a 27°C. Come previsto dai meteorologi nelle giornate di mercoledì e giovedì arriva un’alta pressione subtropicale in grado di portare un tempo stabile e soleggiato su Campania, Calabria e Sicilia, dove si noterà un notevole rialzo delle temperature.

Meteo Sicilia: le previsioni per mercoledì 12

L’alta pressione garantisce all’isola tempo stabile e assolato ovunque per la giornata di mercoledì 12 aprile. La giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa sul litorale tirrenico e quello meridionale e nelle zone interne con la presenza di nubi sparse al mattino. Rispetto al lunedì le temperature sono in forte rialzo fino ad arrivare alle temperature di 20-24°C .

Meteo Sicilia: le previsioni per giovedì 13

Grazie alla spinta dei venti meridionali giovedì 13 aprile sarà la giornata più calda della settimana con picchi che arrivano alle temperature di 26-28°C. Questo inizio di temperature quasi estive è però destinato a durare poco, infatti già dal giovedì pomeriggio e poi dal venerdì sono attesi nuovi peggioramenti a causa di un fronte freddo che a partire dalla Campania porterà piogge ed un nuovo calo delle temperature, in particolare sulle province tirreniche. Anche per il prossimo week-end è previsto tempo stabile ed incerto. La primavera tarderà ancora ad arrivare pienamente.

Catania: le previsioni per la città etnea

Per quanto riguarda il tempo nella città di Catania il tempo sarà soleggiato e sereno, con venti prevalentemente moderati e con temperature che arrivano fino a 24°C nella giornata di mercoledì 12 aprile, mentre per il giovedì 13 sarà possibile vedere qualche nube sparsa, ma i venti saranno comunque prevalentemente moderati. Ad essere molto sopra la media stagionale saranno invece le temperature infatti sono previste temperature minime comprese tra 7 e 13 °C e massime comprese tra 19 e 29 °C.

Un accenno quasi estivo per la città etnea, ma anche per Catania questo momento durerà ben poco visto che da venerdì sono previsti nuovi peggioramenti.