Meteo Sicilia Pasqua 2023: previsto tempo incerto e rovesci

Meteo Sicilia Pasqua 2023: le festività pasquali potrebbero portare cieli nuvolosi e rovesci sparsi nell'Isola. Ecco le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia Pasqua 2023: le festività pasquali sono in arrivo e i siciliani stanno già organizzando i propri piani per il weekend di Pasqua. Ma quali saranno le condizioni metereologiche dei prossimi giorni? Ecco le previsioni meteo Sicilia Pasqua 2023.

Meteo Sicilia: le previsioni di venerdì 7 e sabato 8

Le condizioni metereologiche per il weekend pasquale saranno incerte in tutta la Sicilia: infatti, già a partire da oggi, venerdì 7 aprile, i cieli saranno poco nuvolosi o con nubi sparse ovunque in Sicilia. In generale, non dovrebbero verificarsi precipitazioni né eventi di forti venti. Per quanto riguarda le temperature, si aggireranno tutte intorno ai 17 gradi di massima, come nelle città di Agrigento e Trapani.

Per quanto riguarda la giornata di domani, sabato 8 aprile, le nuvole potrebbero lasciare lo spazio al sole su alcune città siciliane, come Enna e Ragusa. Inoltre, le temperature inizieranno a salire lievemente con le massime che arriveranno a sfiorare i 20 gradi a Siracusa.

Meteo Sicilia: domenica 9 e lunedì 10 aprile

La domenica di Pasqua, giorno 9 aprile 2023, porterà un po’ di pioggia su alcune città siciliane. Infatti, su Ragusa e Siracusa potrebbero verificarsi rovesci isolati, mentre nelle altre città siciliane le nuvole torneranno a macchiare i cieli. Per quanto riguarda le temperature, le minime più basse saranno quelle di Enna (3 gradi), Caltanissetta e Ragusa (5 gradi).

Ma quali saranno le condizioni meteo per la tanto attesa Pasquetta 2023? In alcune città siciliane le condizioni meteo miglioreranno per il Lunedì dell’Angelo, come nel caso di Agrigento, Ragusa e Trapani, dove il cielo sarà sereno. Tuttavia, sulla città di Siracusa sono previsti temporali e schiarite. In ogni caso, le temperature massime rimarranno introno ai 19 gradi in molte città siciliane.

Meteo Catania: le previsioni di Pasqua 2023

Le condizioni meteo del weekend pasquale di Catania rispecchieranno in generale quelle del resto della Sicilia. Infatti, se la giornata di oggi venerdì 7 aprile, prevederà ancora qualche nuvola nel cielo catanese, già a partire da sabato 8 aprile 2023 la situazione migliorerà con cielo poco nuvoloso e temperature che sfioreranno i 19 gradi.

Tuttavia, si tratterà di una breve tregua perché per la domenica di Pasqua 2023 sono previsti temporali sulla provincia etnea, anche se le temperature saranno in aumento considerando che la massima di domenica sarà di 20 gradi. Per quanto riguarda la giornata di lunedì 10 aprile, le condizioni meteo saranno relativamente incerte. Infatti, è possibile che la Pasquetta catanese sia caratterizzata da brevi eventi di pioggia per poi far tornare a splendere il sole.