Pasquetta 2023: cosa fare a Catania e nel resto della Sicilia

È di nuovo quel periodo dell’anno, e il dilemma è sempre lo stesso. Le festività pasquali sono ormai nel vivo e la domanda che ci si pone è cosa fare per il giorno del Lunedì dell’Angelo, comunemente chiamato Pasquetta. Ecco alcuni dei consigli della redazione di Live Unict su come trascorrere questa Pasquetta 2023 a Catania e in alti luoghi della Sicilia, tenendo conto delle previsioni meteo di lunedì.

Pasquetta 2023: escursione sull’Etna

Una delle idee più interessanti, per gli spiriti più avventurieri, è quella delle escursioni sull’Etna. Una volta giunti sul luogo, si potrà scegliere se fare un tour guidato per scoprire il vulcano, o andare direttamente a mangiare in uno dei molti rifugi che vi si trovano.

La scelta dell’Etna come location è, dunque, ottima per passare il lunedì di Pasquetta in famiglia, con amici o con la dolce metà. Tuttavia, bisognerà fare i conti con il meteo incerto di questa prima metà di Aprile.

Pasquetta 2023: Parchi avventura e non solo

Rimanendo nelle vicinanze dell’Etna, una delle idee per questa Pasquetta può essere quella dei parchi Avventura. Nella provincia di Catania, le location da raggiungere per poter fare questa esperienza sono quelle di Nicolosi e di Milo, posti ideali per poter passare questa giornata all’insegna del divertimento, tenendosi in forma facendo attività sportiva. L’utile e il dilettevole, come si suol dire.

Sempre a Nicolosi, una delle location più gettonate e più frequentate in questo giorno è quella della pineta, per il tradizionale barbecue di Pasquetta, in mezzo al verde e alla natura, un’ottima idea per riunirsi con gli amici o con la famiglia.

Anche in questo caso, però, occhio alle condizioni meteo che potrebbero stravolgere i vostri piani.

Passeggiata nel centro storico di Catania

Per chi vuole optare per cose più semplici, farsi un giro al centro di storico di Catania rimane sempre un’opzione più che valida, valutando di pranzare in uno dei numerosi ristoranti e locali in giro per la città, per poi gustare una buona granita con brioche. Si ricorda che, per raggiungere il centro, la metropolitana sarà aperta attuando l’orario domenicale.

Per sgranchirsi le gambe dopo pranzo e volersi immergere un po’ in mezzo alla natura, la Villa Bellini o il Parco Gioeni possono essere due valide alternative da tenere in considerazione.

Pasquetta 2023: le opzioni nel resto della Sicilia

Il resto della Sicilia offre delle location molto interessanti che rappresentano validissime opzioni da tenere in considerazione per trascorrere la Pasquetta. Eccone alcune.

Una delle classiche destinazioni è quella di Taormina, tra mare ed arte. E, perché no, si potrebbe optare di fare tappa al famoso Teatro Antico.

Andando verso il Siracusano, la scelta può ricadere sul barocco di Noto, con la sua maestosa cattedrale e il palazzo del Municipio, oltre ai numerosi caratteristici locali nella via principale.

Per ultima, ma non per importanza, la città appena nominata capitale della cultura 2025, Agrigento. E il luogo da visitare è, senz’altro, la famosissima Valle dei Templi.