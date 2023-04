Porto di Catania, 700 migranti in arrivo: 2 tendostrutture per accoglierli

La Protezione Civile Regionale sta supportando il Comune di Catania per la sistemazione temporanea di oltre 700 migranti, presso l'ex hub vaccinale di Via Forcile.

Sono iniziate nella tarda serata di ieri le operazioni logistiche per il montaggio di due tendostrutture destinate ad accogliere 700 migranti in arrivo al porto di Catania.

La Protezione Civile Regionale è già a lavoro con l’obiettivo di fornire il corretto supporto al Comune di Catania per favorire l’accoglienza e la sistemazione temporanea dei migranti presso l’ex hub vaccinale di Via Forcile, a San Giuseppe La Arena.

Il Direttore generale Salvo Cocina ha spiegato che “il sistema di Protezione civile siciliano, con i suoi tecnici e il suo volontariato , è stato mobilitato già nel pomeriggio di Pasquetta per dare assistenza alle operazioni di sbarco, coordinate dalla prefettura di Catania, e fornire una idonea sistemazione temporanea ai migranti”.

Per il montaggio delle due tendostrutture di 12 per 24 metri messe a disposizione dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile è stato scelto il parcheggio dell’ex hub di Via Forcile. A tal fine stanno operando funzionari, esperti di logistica e i volontari, provenienti dai comuni di Adriano, Bronte, Catania, Misterbianco, San Giovanni La Punta e Siracusa.