Pasqua, rafforzati controlli a Catania e provincia: le zone interessate

Intensificati i controlli dei carabinieri durante le festività Pasquali. Ecco quali sono le zone più interessate.

Garantire la sicurezza dei cittadini per i festeggiamenti di Pasqua e Pasquetta. Questo è l’obiettivo del piano straordinario di controllo del territorio su tutta la provincia di Catania avviato dai carabinieri del comando provinciale del capoluogo etneo. Nel piano sono coinvolti 800 militari distribuiti nelle 62 stazioni presenti sul territorio, oltre a gazzelle e motociclisti dei vari nuclei radiomobili, dalle compagnie d’intervento operativo, del 12° reggimento “Sicilia” e dai reparti specializzati dell’Arma.

L’azione preventiva è già stata avviata da qualche giorno e il bilancio è di oltre 300 persone identificate e più di 200 i veicoli fermati, con accertamento di violazioni al codice della strada per un valore complessivo superiore ai 37mila euro. Interventi anche del Nas e del Nil per tutelare i consumatori. Sono state elevate sanzioni amministrative a carico di due ristoratori in piazza Federico di Svevia, per carenze igienico-sanitarie nella cucina-deposito alimenti e per l’ampliamento dell’attività, non comunicata all’autorità. In viale Mario Rapisardi è stato multato un titolare che ha messo in vendita 10 kg di pollame privi di tracciabilità.

Nei giorni delle festività pasquali i controlli interesseranno diverse zone, dalle coste all’Etna. In particolare le zone di Nicolosi, Ragalna e la p provinciale 92 fino al rifugio Sapienza, i territori di Bronte e Randazzo e il tratto della strada regionale Mareneve che conduce a Piano Provenzana. Per quanto riguarda le zone marittime, alta attenzione dalle parti del lungomare di Catania, della fascia costiera acese compresa tra Acireale e Acicastello, nella zona del porticciolo di Ognina e il litorale Giarrese e nei territori dei Comuni di Giarre, Riposto, Mascali, Fiumefreddo.

In sintesi, i controlli riguarderanno tutti quei punti nevralgici a maggiore affluenza di residenti e turisti.