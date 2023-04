“Catania Tu Go”: a ruba gli abbonamenti metro-bus: le scadenze da rispettare

Riconfermato anche per il 2023 Catania "Tu Go" l’abbonamento annuale integrato metro-bus a soli 20 euro. Anche quest'anno si prospetta essere un grande successo.

“Catania Tu Go”: dopo il grande successo dell’anno scorso, è stato riconfermato anche per il 2023 l’abbonamento annuale integrato metro-bus a soli 20 euro, a fronte di un valore commerciale di 520 euro, un’occasione da cogliere al volo, visto il grande risparmio, ma con disponibilità limitata. Sono, infatti, 7.540 gli abbonamenti messi a disposizione per il 2023, 1.740 in più rispetto a quelli previsti per il 2022 (5.800). Tuttavia, in caso di esaurimento del numero di abbonamenti AMTS e FCE hanno concordato l’emissione di ulteriori 2.500, per un totale di 10.040 abbonamenti per il 2023, compresi i disabili che viaggiano gratuitamente, a differenza degli 8.000 programmati per il 2022.

Anche quest’anno, i catanesi non si sono fatti aspettare, approfittando subito della grande agevolazione. Gli abbonamenti di “Catania Tu Go” sono, infatti, andati a ruba, raggiungendo in poco tempo il numero di 10.040 voucher richiesti dagli utenti e messi a disposizione dal Comune di Catania, in collaborazione con AMTS e Ferrovia Circumetnea – Metropolitana di Catania. Lo ha reso noto AMTS, attraverso la propria pagina facebook.

I 10,040 utenti che si sono aggiudicati i voucher dovranno procedere all’acquisto dell’abbonamento entro e non oltre il 30 aprile 2023. Qualora non venisse utilizzato il voucher, si procederà per scorrimento nella lista di attesa, dando la possibilità ad altri utenti che non sono rientrati tra i 10.040 di abbonarsi.