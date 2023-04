Aeroporto Catania, armi dentro 2 bagagli: scattano denunce

Numerosi sono stati i controlli della polizia di Stato durante le festività Pasquali, alcuni dei quali anche all'aeroporto di Catania, dove sono state trovate armi nei bagagli di due passeggeri.

Le festività Pasquali hanno visto un rafforzamento dei controlli da parte della Polizia di Stato, controlli che hanno interessato non solo le strade ma anche l’aeroporto di Catania. Nello scalo etneo, le perquisizioni hanno fatto sì che venissero scovate delle armi all’interno dei bagagli di due passeggeri.

Un giovane, nell’effettuare i controlli di sicurezza al fine di accedere all’interno della sala partenze, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di circa 20 cm. La Polizia ha provveduto al sequestro dell’arma da taglio con conseguente denuncia ai danni del giovane per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In un secondo episodio, un altro giovane, di nazionalità Romena, è stato trovato in possesso di una pistola Revolver del XIX secolo, sempre nascosta all’interno del bagaglio. Anche in questo caso, l’arma è stata sequestrata e il giovane è stato denunciato per non aver dichiarato il trasporto di armi o muzioni e non averle consegnate all’ufficio di polizia di frontiera aeroportuale.