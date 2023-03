Meteo Sicilia, colpo di coda dell’inverno: in arrivo temporali e calo temperature

Meteo Sicilia, è in arrivo un colpo di coda dell'inverno: previste piogge, temporali e calo delle temperature per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia, in arrivo un colpo di coda dell’inverno: infatti, per i prossimi giorni si attenderanno piogge, temporali e un calo delle temperature nelle varie città siciliane. Il cambiamento di rotta delle condizioni meteo, dopo giornate di sole in tutta l’Isola, è previsto durante il weekend e nei giorni a seguire. Sembra dunque prospettarsi una settimana di Pasqua con condizioni meteo affatto gradevoli. Ecco le previsioni meteo Sicilia per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: venerdì 31 marzo e sabato 1° aprile

La giornata di oggi, venerdì 31 marzo sarà une delle ultime caratterizzate dal bel tempo: infatti, già a partire dal weekend le condizioni meteo cambieranno notevolmente. Per quanto riguarda oggi, in tutta la Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso con temperature minime che non supereranno i 12 gradi, mentre le massime arriveranno anche a 26 gradi, come nella città di Siracusa.

Tuttavia, come anticipato, già a partire da sabato le condizioni meteo Sicilia inizieranno a cambiare. Infatti, il cielo sarà nuvoloso o poco nuvoloso su tutta la Sicilia, mentre a Siracusa sarà coperto. Per quanto riguarda le temperature, il linea di massima saranno paragonabili a quelle del venerdì.

Meteo Sicilia: le previsioni di domenica 2 aprile

Domenica 2 aprile sarà la giornata del vero anticipo di maltempo: infatti, a partire dall’ultimo giorno del weekend, alcune città siciliane saranno caratterizzate da piogge e schiarite e da vento moderato. Unica eccezione, la città di Agrigento, per la quale non è previsto l’arrivo di piogge. Conseguentemente al cambio di rotta delle condizioni meteo, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente a partire da domenica. Per esempio, la massima più alta prevista sarà quella di Siracusa che arriverà intorno ai 22 gradi, mentre a Trapani si raggiungeranno solo 16 gradi.

Tuttavia, a partire dall’inizio della settimana le condizioni meteo peggioreranno gradualmente: infatti, a partire da lunedì si verificheranno i primi temporali in Sicilia, nella città di Palermo, oltre ad un netto calo delle temperature.

Meteo Catania: le previsioni del weekend

Per quanto riguarda la città di Catania, le previsioni meteo rispecchieranno in generale le condizioni del resto della Sicilia. Infatti, se la giornata di venerdì 31 marzo sarà ancora caratterizzata da bel tempo e alte temperature che raggiungeranno persino i 25 gradi, a partire da domani, sabato 1° aprile, il cielo catanese si macchierà di alcune nuvole.

La situazione cambierà notevolmente a partire da domenica 2 aprile, giornata che coinciderà con l’iniziativa “Domenica al museo”. Infatti, a partire da domenica le piogge arriveranno a Catania insieme ad un lieve calo delle temperature. Questa tendenza proseguirà lunedì, quando si registrerà un netto calo delle temperature dato che la massima sarà di “soli” 16 gradi, in attesa dei temporali previsti già per martedì.