Catania, possedeva 4 catene d’acciaio: arrestato pregudicato 21enne

Catania, arrestato 21enne pregiudicato di Palagonia, a Piazza Europa. Possedeva 4 catene d'acciaio.

Intensificati i controlli dei carabinieri di Catania tra piazza Dante, piazza Palestro, piazza della Repubblica, piazza Stesicoro, piazza Giovanni XXIII e zona lungomare Ognina. Dopo l’arresto di un pusher 22enne già noto alle forze dell’ordine, in Piazza Stesicoro, i militari hanno beccato un 21enne di Palagonia, pregiudicato.

Il giovane era in possesso di una catena in acciaio a maglie larghe della lunghezza di 60 cm, un’altra catena a maglie strette lunga 88 cm (a doppia maglia), altre due catene in acciaio con moschettone in estremità della lunghezza l’una di 58 cm e l’altra di 62 cm. Controlli che hanno interessato anche le zone di piazza Giovanni XXIII e piazza Dei Martiri a seguito dei quali sono state emesse multe per un importo di 346 euro a due titolari catanesi di di due distinti ‘food truck’, un 55enne e un 43enne, per occupazione del suolo pubblico.

Come di consueto, operazioni anche di controllo della circolazione stradale, con sanzioni complessive di quasi 7.000 euro.