Tentato omicidio nel Catanese, 18 coltellate ad un 50enne: arrestati 2 fratelli

L'aggressione risale allo scorso sabato. I due sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio in concorso.

Sabato scorso, a Scordia (nel Catanese), un uomo di 50 anni è stato colpito con 18 coltellate. Arrestati, ora, dai carabinieri della compagnia di Palagonia con l’accusa di tentato omicidio in concorso due fratelli (di 45 e 47 anni), vicini di casa della vittima dell’aggressione.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, all’origine l’aggressione sarebbe scattata per via di vecchi rancori tra i tre. Dopo l’accoltellamento, il 50enne ferito è stato prontamente trasportato presso l’Ospedale di Militello in Val Catania, dove è stato anche operato d’urgenza. Nel frattempo, dopo aver agito, i responsabili sarebbero fuggiti.

Secondo le prime indiscrezioni, quando gli investigatori hanno raggiunto le abitazioni dei fratelli, hanno riscontrato la presenza di vestiti sporchi di sangue, oltre che tracce di sangue nella vettura dei due. Uno dei due avrebbe subito ammesso le proprie responsabilità e coinvolto altri soggetti.

I due soggetti sono stati trasferiti presso il carcere di Caltagirone, in attesa dell’udienza di convalida.