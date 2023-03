Catania, ladro seriale tenta furto dell’incasso di un locale: arrestato

Catania, un ladro seriale ha tentato di svaligiare la cassa di un locale. Arrestato dalla polizia dopo essere stato bloccato da alcuni dipendenti.

Ha tentato di svaligiare la cassa contentente il ricavato del giorno ma è stato prima bloccato dai dipendenti e poi arrestato dalla polizia. È successo nel pomeriggio di ieri,quando il personale delle Volanti è stato inviato presso un locale sito in Via Conte Ruggero, a Catania. Sul posto, gli agenti hanno preso in custodia un ladro seriale, pregiudicato di nazionalità rumena che nell’occorso, approfittando della momentanea assenza dei dipendenti, era entrato nel locale riuscendo ad asportare quattro palmari, nascondendoli all’interno di un borsone, posto all’esterno del locale. Il soggetto, subito dopo, era entrato nuovamente nel locale e, munito di un cacciavite, aveva tentato di forzare la cassa, venendo però bloccato dai dipendenti. Gli Agenti hanno acompagnato l’uomo in Questura ed al termine degli accertamenti, si è risalito ad altri furti, avvenuti nei giorni scorsi, di cui il soggetto era responsabile, insieme ad un complice, in attività commerciali del centro storico, per i quali era già stato arrestato, e sottoposto agli arresti domiciliari nel Comune di Gela.

Già in passato, inoltre, l’uomo era stato allontanato dal Comune di Catania, con foglio di via emesso dal Questore e divieto di ritorno in questo capoluogo per 3 anni. In ragione dei fatti odierni, l’uomo è stato nuovamente arrestato per i reati di furto aggravato ed evasione, oltre che denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione e per aver violato il divieto di ritorno nel Comune di Catania per tre anni.