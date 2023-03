Lavori sulla A-19, Salvini: “Necessario un commissario per accelerare i lavori”

Dopo le parole di Schifani, anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha aperto l'ipotesi di nominare un commissario per i lavori sulla A-19.

Dopo quanto dichiarato dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in occasione dell’inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale “Garibaldi”, anche il ministro delle Infrastrutture e vice premier, Matteo Salvini, ha esposto l’ipotesi di nominare un commissario per accelerare i lavori sulla A-19, ovvero l’autostrada Palermo-Catania.

Salvini ha pubblicato una nota attraverso il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: “Impegnato per accelerare i cantieri anche in Sicilia – afferma -. Per questo, in accordo con Regione e Anas, si sta ragionando sulla nomina di un commissario ad hoc per la A19“. Sul miglioramento della rete stradale siciliana si è esposto anche Renato Schifani: “Abbiamo ingaggiato un confronto forte – ha dichiarato –, ma corretto, con Anas che in merito all’autostrada Palermo-Catania ha cambiato il suo modo di porsi“.

Infine durante la conferenza stampa tenuta a Palazzo d’Orleans, il Presidente della Regione ha dichiarato che: “a giugno sarà formato un Accordo di programma con lo stanziamento di un miliardo di euro per l’autostrada“. Per i lavori, inoltre, “ci sarà un unico contraente che avrà la responsabilità anche dei tempi”.