Stasera in tv: in onda “L’ora più buia” e “Karate kid – La leggenda continua”

Nessuna voglia di recarsi presso un cinema Catania questo lunedì sera? Per fortuna il palinsesto è ricco di film: ecco i consigli della redazione di LiveUnict su cosa guardare stasera in tv.

Run hide fight – Sotto assedio [Rai 4, ore 21.20]: Il padre di Zoe addestra la figlia alle tecniche di caccia e sopravvivenza, non sapendo che le torneranno utili quando il suo liceo sarà attaccato da parte di studenti armati.

Kickboxer: Retaliation [Mediaset 20, ore 21.04]: Kurt Sloan è accusato di omicidio e per questo viene catturato, sedato e portato in Thailandia, dove viene rinchiuso in una prigione di massima sicurezza. In questo luogo dovrà affrontare uno sfidante in cambio di soldi e libertà.

L’ora più buia [Iris, ore 21.00]: È il 1940 e l’Inghilterra sta vivendo uno dei suoi momenti più cupi. A guidare il popolo è il Primo Ministro Churchill.

Karate kid – La leggenda continua [Tv 8, ore 21.30]: Dre Parker è un ragazzino di Detroit di 12 anni che si trasferisce a Pechino, dove si innamora subito della sua compagna di classe Mei Ying, ricambiato. Il fatto, però, non va bene a Cheng: per fortuna l’addetto alla manutenzione, Mr. Han, è in realtà un maestro di kung fu.