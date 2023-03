Stasera in TV: in onda “Tre sorelle” e “Notting Hill”

Se i cinema Catania sono troppo lontani e la stanchezza comincia a farsi sentire, ecco i consigli della redazione di LiveUnict secondo il palinsesto del piccolo schermo proposto per questo martedì sera.

Notting Hill [Canale 27, ore 21.10]: il commesso di un negozio di libri londinese, interpretato da Hugh Grant, perde la testa per un’attrice americana famosa, la bella Julia Roberts, che per caso entra nella sua libreria nel quartiere di Notting Hill. La loro storia d’amore sembra impossibile, ma i due giovani decidono di provarci.

Tre sorelle [Canale 27, ore 21.21]: commedia italiana ambientata a Roma, nell’estate del 2019 Marina è sposata con un primario di Ortopedia e scopre che il marito ha una relazione con il suo assistente uomo. Le certezze della sua vita borghese crollano e si confida con la sorella Sabrina, titolare di un negozio di abbigliamento, in crisi anche lei. Il marito di Sabrina scopre, infatti, che la moglie lo tradisce e ha deciso di lasciarla. Le due sorelle vogliono così ritrovare il proprio equilibrio e di trascorrere le vacanze estive nella villa di Marina a San Felice del Circeo insieme alla terza sorella, Caterina. A sconvolgere la loro permanenza sarà però Antonio, il nuovo vicino.

I laureati [Cine 34, ore 21.00]: protagoniste le goliardiche avventure e le vicissitudini amorose di quattro trentenni laureandi e coinquilini a Firenze: Rocco è un metronotte, Bruno è iscritto all’università solo per poter prendere in mano le redini dell’impresa del ricco suocero, Pino è in cerca di un futuro da cabarettista e Leonardo ha lasciato la moglie dopo pochi mesi di matrimonio.