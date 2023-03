Concorsi Sicilia, dalle ASP alle aziende ospedaliere: i bandi attivi

Concorsi Sicilia 2023: la Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia riferisce di interessanti nuovi bandi. Di seguito i principali dettagli in merito per partecipare.

Concorsi Sicilia: sono molteplici i bandi attivi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Le posizioni aperte riguardano le Aziende Sanitarie Provinciali, aziende ospedaliere ed il Consiglio nazionale delle Ricerche. Di seguito le informazioni necessarie per poter inoltrare la candidatura.

Concorsi Sicilia: il Policlinico di Catania assume

L’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico G. Rodolico S. Marco di Catania ha indetto la procedura concorsuale, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale – ingegnere clinico – area dei professionisti della salute e dei funzionari.

La presentazione delle domande di partecipazione deve avvenire per via telematica entro e non oltre il 16 aprile, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet istituzionale dell’Azienda, cioè https://www.policlinicorodolicosanmarco.it, alla sezione “bandi di concorso“.

È possibile reperire il bando integrale sul sito istituzionale dell’Azienda, ma per ulteriori informazioni si può anche contattare il settore risorse umane dell’Azienda alle seguenti email: a.carini@policlinicounict.it – a.moschella@ao-ve.it – p.iudica@policlinico.unict.it – santangelo@policlinico.unict.it – trovato.anna@policlinico.unict.it.

Lavoro concorsi Sicilia: Consiglio nazionale delle Ricerche

Il Consiglio nazionale delle Ricerche – Istituto per la Microelettronica e microsistemi di Catania è alla ricerca di un tecnologo di III livello, da impiegare a tempo determinato.

Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it. La scadenza del bando si ricorda essere stabilita per giorno 16 aprile 2023.

ASP Ragusa cerca personale

Un altro dei concorsi Sicilia più interessanti è quello indetto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa. Si tratta di un avviso pubblico, per titoli e colloquio, riservato al personale medico con qualifica professionale conseguita all’estero e al personale medico di Paesi non appartenenti all’Unione Europea titolare di permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa di medico.

Il lavoro è a tempo determinato e/o libero professionale in qualità di dirigente medico: c/o la UOC di pronto soccorso, anestesia e rianimazione, ostetricia e ginecologia, pediatria o altra U.O.C ove se ne manifestasse la necessità.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 16 aprile ed è possibile trovare il testo integrale del suddetto bando sul sito web aziendale, www.asp.rg.it – Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi e Concorsi.

Assunzioni all’ASP di Caltanissetta

Anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta cerca personale: ha infatti indetto un avviso pubblico per titoli e colloquio finalizzato all’attribuzione di incarichi quinquennali. Si tratta di mansioni di direzione di struttura complessa delle seguenti Unità operative complesse:

Pneumologia, gastroenterologia ed endoscopia digestiva, medicina e chirurgia accettazione ed urgenza, medicina nucleare dei PP.OO. riuniti S.Elia/M.Raimondi/M.I.Longo ;

; Medicina generale del P.O.S. Elia ;

; Medicina generale, chirurgia generale, nefrologia, neurologia, ostetricia e ginecologia del P.O.V. Emanuele ;

; Area delle dipendenze, riabilitazione, servizio igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN), integrazione socio sanitaria, sanità animale, igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche, medicina legale e modulo dipartimentale salute mentale area Sud.

Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione si può trovare all’albo dell’azienda e nel sito internet aziendale www.asp.cl.it – sezione Bandi concorso e avvisi.