Lavoro Sicilia: Lidl, Eurospin e Leroy Merlin assumono

Lavoro Sicilia: importanti aziende come Lidl, Eurospin e Leroy Merlin sono in cerca di personale nell'Isola.

Lavoro Sicilia: importanti aziende in diversi settori sono alla ricerca di personale da collocare nei punti vendita dell’Isola. Lidl, Eurospin e Leroy Merlin hanno aperto posizioni per diversi ruoli. Ecco tutte le informazioni necessarie e i requisiti per poter inoltrare la propria candidatura.

Lavoro Sicilia: Lidl

La catena europea di supermercati di origine tedesca è alla ricerca di risorse che dovranno ricoprire i ruoli di Facility Specialist e di Capo Filiale | Store Manager.

Il Facility Specialist verrà collocato presso il punto vendita situato a Misterbianco (CT) e si occuperà di ricevere e gestire le richieste provenienti dai Punti Vendita relative a manutenzioni, servizi di pulizia e sicurezza. Gestirà, inoltre, le attività amministrative.

I requisiti da soddisfare sono i seguenti:

Laurea ad indirizzo tecnico-gestionale (Gestione del costruito, Ingegneria Civile/Edile, Ingegneria meccanica, Ingegneria gestionale);

Preferenziale precedente esperienza di 1-2 anni in ambito tecnico – gestionale;

Elevata propensione al problem solving;

Ottime capacità organizzative e di pianificazione;

Buona predisposizione alle relazioni.

Il Capo Filiale | Store Manager verrà collocato presso il Punto Vendita di Palermo in via Nicoletti e si occuperà di della gestione economica e commerciale e del coordinamento di un team di circa 20 risorse.

I requisiti da soddisfare sono i seguenti:

Laurea a indirizzo economico;

Esperienze pregresse nella gestione delle risorse;

Approccio manageriale e attitudine al problem solving;

Forte orientamento al cliente e all’obiettivo;

Ottime doti comunicative e relazionali.

Per potersi candidare basta accedere al sito web di LIDL e andare alla sezione “Offerte di Lavoro”.

Subito Lavoro Sicilia: Eurospin

La nota azienda italiana di grande distribuzione è alla ricerca di un Addetto al Banco Gastronomia per il Punto Vendita di Taormina (ME). La risorsa si occuperà di vendita assistita al banco, operazioni necessarie alla preparazione dei prodotti da banco (formaggi, salumi, etc..) e pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro.

I requisiti da soddisfare sono i seguenti:

Comprovata esperienza nel ruolo maturata all’interno della GDO o in aziende alimentari;

Passione per il prodotto fresco;

Predisposizione ai rapporti interpersonali.

Per mandare la candidatura bisognerà accedere al sito web di Eurospin, cliccare su “Lavora con noi” e su “Scopri le posizioni aperte”. Una volta trovata la posizione di proprio interesse, bisognerà caricare il CV ed inoltrare la candidatura.

Offerte Lavoro Sicilia: Leroy Merlin

Leroy Merlin è alla ricerca della figura di Architetto per il servizio di restaurazione. La risorsa verrà collocata presso il punto vendita di Belpasso (CT) al centro commerciale “Etnapolis” e si occuperà della gestione degli interventi di casa in modo da ottimizzare i tempi e ristrutturare con la massima qualità.

I requisiti da soddisfare sono i seguenti:

Iscrizione all’Albo degli Architetti;

2 anni di esperienza;

Possesso di Partita IVA;

Automunito;

Disponibilità full time.

Per potersi candidare, bisognerà cliccare su “Lavora con noi” dal sito dell’azienda, scegliere la posizione di proprio interesse e cliccare su “Invia candidatura”.