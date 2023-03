Stasera in TV: in onda “12 anni schiavo” e “Dunkirk”

Inizio settimana memorabile grazie alle proposte del palinsesto televisivo. Di seguito le più allettanti secondo la redazione di LiveUnict.

Se raggiungere un cinema Catania in questo lunedì sera risulta impossibile, si può sempre optare per il piccolo schermo. Ecco alcuni film in onda stasera, anche pluripremiati.

Loro chi? [Cine 34, ore 21:00]: un trentaseienne ambisce ad ottenere la promozione a dirigente e sta per c’entrare l’obiettivo quando incontra Marcello. L’incontro con il truffatore gli rivoluzionerà l’esistenza. Commedia con Edoardo Leo e Marco Giallini.

Dunkirk [Iris, ore 21:00]: film pluripremiato, “firmato” da Nolan e interpretato anche da Harry Styles,, che racconta della storia dell’Operazione Dynamo. Tre i premi Oscar incassati.

12 anni schiavo [TV8, ore 21:30]: protagonista del noto film è Solomon Northup, un violinista afroamericano che nel 1841 viene rapito e venduto come schiavo nel sud degli Stati Uniti.