Giornata mondiale del rene: a Catania screening gratuiti in centro

Al via la campagna di screening per la prevenzione nefrologica anche per i senzatetto: l'iniziativa della Giornata mondiale del rene 2023.

In occasione della Giornata mondiale del rene di oggi, 9 marzo, anche a Catania si terranno screening gratuiti per la prevenzione nefrologica.

Il Comitato etneo della Croce Rossa Italiana è disponibile per tutti in Piazza Università, a partire dalle ore 8:30 e fino alle 13 con l’allestimento di un gazebo e un ambulatorio mobile. L’iniziativa è estesa anche per i senzatetto, come ha comunicato il Presidente del Comitato di Catania, Stefano Principato: “Prenderci cura degli altri è il nostro obiettivo. Siamo felici di estendere le visite anche ai senza fissa dimora perché la salute va tutelata e garantita a tutti”.

Negli ultimi anni, il sistema immunitario è stato fortemente compromesso a causa del diffondersi del Covid e la Giornata del rene è un’occasione per prevenire il rischio di contrarre malattie non trasmissibili legate ai reni rivolte a tutti.