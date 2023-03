Catania, previsto disservizio idrico in giornata: le zone interessate

Un nuovo disservizio idrico è stato annunciato attraverso il sito web della Sidra. Diverse le zone colpite a causa di lavori di manutenzione.

Un nuovo disservizio idrico è stato annunciato nella giornata di oggi. Lo stop all’errogazione vedrà come protagonista il servizio idrico presso Via Alfredo Agosta, Pozzo Milisinni, dalle ore 9:00 alle ore 16:00 per la giornata di oggi, 9 marzo 2023.

Il disservizio colpirà le zone, principalmente, di le zone di Pantano, Pezza Grande, Palma 1, Torre Allegra, Passo Martino, Palma 2, Torrazze e Giancata. A comunicarlo è stata proprio la Sidra attraverso una nota sul proprio sito web ufficiale. Il motivo principale del disservizio sarebbe a causa di lavori riguardanti la manutenzione ritenuta straordinaria.