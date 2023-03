Catania, rapina supermarket ma il giubbotto lo incastra: arrestato 26enne

Rapina a mano armata e con maschera di Carnevale: convalidato l'arresto per giovane catanese.

Una vicenda singolare quella capitata a Giarre, in provincia di Catania, dove un ragazzo di 26 anni è stato prontamente arrestato dai Carabinieri grazie al riconoscimento di un particolare capo di abbigliamento indossato proprio durante una rapina commessa ai danni di un supermarket pochi giorni prima.

Ad incastrarlo è stato un giubbotto ritrovato in casa del delinquente, particolare in quanto modello non è in commercio per il logo di una società privata.

La rapina era stata compiuta lo scorso 1 marzo, intorno alle ore 19.30, dal 26enne che armato di una pistola semiautomatica e col volto coperto da una maschera di Carnevale, che si era fatto consegnare 650 euro. In seguito alle descrizioni dei presenti, i Carabinieri sono riusciti a risalire al presunto autore dell’aggressione, sospettato di aver compiuto già il giorno prima un’altra rapina con le stesse modalità ai danni di un bar della zona. Per il giovane convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere.